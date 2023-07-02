В Хорватии в результате стрельбы погиб один человек

Нападавший скрылся

ТАСС, 2 июля. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в городе Сисак в центральной части Хорватии. Об этом в субботу сообщил новостной портал Index со ссылкой на хорватскую полицию.

По данным правоохранительных органов, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова на улице. Причины инцидента пока неизвестны. Пожарные команды работают на месте происшествия для устранения очагов возгорания, возникших в трех зданиях после стрельбы.

Злоумышленнику удалось скрыться. По факту произошедшего начато расследование.