3 июля, 05:23

В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410 совершил вынужденную посадку

Причиной внеплановой посадки стала неисправность двигателя

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Самолет L-410 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности двигателя. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Двухмоторный самолет L-410, выполнявший сегодня рейс 469 по маршруту Хабаровск - Богородское, из-за неисправности в одном из двигателей в 11:58 местного времени (04:58 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту было 14 пассажиров, все они размещены в гостинице. 

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РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
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