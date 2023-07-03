Глава Междуреченска заявил, что пропавшие подростки намеренно сбежали из тургруппы

В поисках принимают участие 60 человек

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Подростки, которых ищут в Кузбассе с 28 июня, не потерялись, а намерено сбежали из туристической группы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Междуреченска Сергей Перепилищенко.

"Они готовились убежать, шесть человек было. Четыре мальчика и две девочки. Но в последний момент один мальчик и две девочки передумали и вернулись к группе. Они затарились в лагере продуктами и водой, но уже больше двух суток никакой информации нет", - сказал в опубликованном на канале видео Перепилищенко.

Он добавил, что в поисках принимают участие 60 человек, также делает облеты вертолет.

В пресс-службе Агентства по защите населения и территорий Кузбасса подтвердили ТАСС, что подростки сбежали. "Они включают и выключают телефоны, поэтому не удается определить их точное местонахождение и маршрут", - добавили в агентстве.