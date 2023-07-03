Работники лесничества Томской области получили от 9 до 10 лет колонии за взяточничество

Фигуранты дела признали себя виновными, на их имущество наложен арест

ТОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Суд Томской области приговорил участкового и водителя Васюганского лесничества к 10 и 9 годам колонии строгого режима соответствующе за получение взяток на протяжении шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Парабельский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении участкового лесничего и водителя Васюганского участкового лесничества. В зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях они признаны виновными по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере)", - сказано в сообщении.

Суд приговорил участкового лесничего к 10 годам лишения свободы со штрафом на сумму свыше 3,2 млн рублей, а водитель лесничества - к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2020 год глава лесничества, его помощник и водитель систематически получали от лесозаготовителей взятки за заключение договоров купли-продажи леса, заготовку деловой древесины на нетрудодоступных участках и другое покровительство. Общая сумма денег, полученных ими за это время, составила более 4 млн рублей. Фигуранты дела признали себя виновными, на их имущество наложен арест. Главу лесничества приговорили к 6 годам лишения свободы в 2021 году.