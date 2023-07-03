3 июля, 06:45

На Ямале объявили штормовое предупреждение

В округе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

ТАСС, 3 июля. Дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидаются 3 июля в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 03 июля 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем в Шурышкарском и Приуральском районах порывы 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась облачная с прояснениями погода, температура воздуха ночью может опуститься до +5 градусов, а в дневные часы потеплеет до плюс 27 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозу. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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