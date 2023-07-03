В Партизанске авария оставила без света более 150 многоквартирных домов

Прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Авария на подстанции оставила без электроснабжения более 150 многоквартирных домов и 450 частных домовладений города Партизанска, сообщила прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

"Около 12:30 [05:30 мск] 3 июля 2023 года в результате аварии на подстанции без электричества остались более 150 многоквартирных домов и 450 частных домовладений города Партизанска, в которых проживают свыше 4 тыс. человек. Аварийные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам, часть абонентов переведены на резервные источники питания", - говорится в сообщении.

Прокуратура города Партизанска организовала проверку исполнения законодательства при организации электроснабжения населения. По ее результатам при наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.