3 июля, 08:21

В Северной Осетии на горе Казбек ищут пропавшего альпиниста

На поиски мужчины выдвинулась группа спасателей из шести человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии ищут на горе Казбек пропавшего альпиниста из Новокуйбышевска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда проводят поисково-спасательную операцию на горе Казбек, - говорится в сообщении. - При восхождении на гору Казбек до контрольной точки на высоте 3 500 м не дошел альпинист, который совершал восхождение в составе группы из трех человек".

Заявил о пропаже альпиниста один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, сказав, что догонит их позднее, после чего так и не появился в назначенном месте.

На поиски пропавшего альпиниста выдвинулась группа спасателей из шести человек.

Группа из трех человек, совершавшая восхождение на Казбек, не была зарегистрирована в МЧС России. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация