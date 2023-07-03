В Одессе вандалы закрасили мемориальную доску на музее Пушкина

В здании литературно-мемориального музея в 20-е годы XIX века располагалась гостиница, в которой в 1823 году проживал поэт

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вандалы изрисовали мемориальную доску на музее Александра Пушкина в Одессе. Об этом сообщило издание "Думская".

На видео, размещенном в Telegram-канале издания, видно, как мужчина разбрызгивает краску из баллончика по табличке на здании музея, который посвящен жизни и творчеству поэта в 1823-1824 годах в южной ссылке. В здании литературно-мемориального музея в 20-е годы XIX века располагалась гостиница, в которой в 1823 году проживал Пушкин.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По информации Минкультуры, только за 2022 год переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией, в частности снесено 28 памятников Пушкину. Неоднократно подвергался осквернению и памятник поэту в Одессе. В декабре прошлого года сотрудники литературного музея были вынуждены укрыть скульптуру от вандалов деревянными щитами.