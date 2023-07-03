Информация о взявшем в заложники женщин и ребенка в Москве мужчине не подтвердилась

По данным экстренных служб, в квартире по указанному адресу находился мужчина в неадекватном состоянии, его направили в специализированное медучреждение

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сведения о том, что житель Москвы в понедельник взял в заложники трех женщин и грудного младенца в доме на улице Староволынской не подтвердилась.

"Информация не нашла подтверждения", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в квартире по улице Староволынской в районе Очаково-Матвеевское мужчина угрожает расправиться с заложниками или покончить жизнь самоубийством. Отмечалось, что запертыми в квартире оказались три женщины и грудной ребенок.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что в квартире по указанному адресу находится мужчина в неадекватном состоянии. В настоящее время он направлен в специализированное медицинское учреждение.