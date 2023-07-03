3 июля, 14:23

Поезда Горьковского направления МЖД опаздывают по техническим причинам

Железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения к часу пик

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Электропоезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам задерживаются поезда Горьковского направления. Железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения к часу пик", - говорится в сообщении.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства, а также просят следить за расписанием и объявлениями на платформах. 

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