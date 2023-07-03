В Крыму заявили, что сумма иска к Украине за энергоблокаду будет выше, чем за водную

Глава Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что нанесенный в 2015 году ущерб "имеет громадное значение для экономики"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Крыма готовят иск к Украине с требованием компенсации ущерба, нанесенного энергетической блокадой полуострова в 2015 году. Сумма иска будет значительно выше, чем по водной блокаде, сообщил в понедельник глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире "России-24".

"Мы активно работаем над энергетической блокадой и ее последствиями. И там сумма иска будет значительно выше, она будет измеряться другим порядком цифр, потому что ущерб, тогда нанесенный нам, имеет громадное значение для нашей экономики. Только благодаря РФ удалось избежать той масштабнейшей катастрофы, которую они [власти Украины] планировали устроить здесь, в Крыму", - сказал Константинов.

Он отметил, что, по имеющейся информации, разрешение на проведение акции дал лично Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы. "Его убедили, что Крым после этого "ляжет", энергоснабжения не будет минимум полгода, люди побегут на Украину <…>. Они не поняли, что это еще больше сплотило всех нас, мы всей страной объединились и преодолели это препятствие. Но потери и затраты колоссальные, надо это зафиксировать", - отметил Константинов.

Он добавил, что вся инфраструктура, обеспечивавшая энергоснабжение Крыма до 2015 года, "была построена при СССР, построена не Украиной".

В понедельник Константинов сообщил, что Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова на сумму более 152,2 млрд рублей.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.