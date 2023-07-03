В Кизляре полиция ведет проверку после поджога машины депутата горсовета

Анастасия Родина связывает поджог со своей общественной деятельностью

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Полиция в Кизляре начала расследование поджога автомобиля депутата горсобрания от партии "Единая Россия" Анастасии Родиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кизляра.

"Начальник ОМВД России по Кизляру Александр Кунаев взял на личный контроль расследование поджога автомобиля депутата горсобрания от "Единой России" Анастасии Родиной и поручил провести все необходимые оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к инциденту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные подожги машину в ночь на 3 июля в Кизляре по улице имени Юрикова, 3. Потерпевшая связывает поджог со своей общественной деятельностью.

"Думаю, что это связано с моей деятельностью как депутата городского собрания! Единственной женщины в составе депутатов! Довольно много людей ко мне обращались за помощью. И многим могло не нравиться, что я помогала людям с решением их вопросов. Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, глубоко ошибается. Я и дальше буду работать и приложу все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону!" - написала в своем Telegram-канале Родина.