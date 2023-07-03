В Балтийске почти неделю продолжаются перебои с подачей воды из-за утечек

Губернатор Антон Алиханов лично контролирует ситуацию

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением города Балтийска в 50 км от Калининграда продолжаются с 28 июня. Несмотря на усилия коммунальщиков, проблема пока остается нерешенной, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Работы по устранению проблемы ведутся, но окончательно ее решить до настоящего времени не удалось", - сказал Лысков, добавив, что ситуация взята под личный контроль губернатором Антоном Алихановым, правительством области и региональным Минстроем.

По данным пресс-службы областного правительства, в среду, 28 июня, произошла авария на сетях водопровода, которая привела к снижению давления в трубах. В течение пяти дней искали утечку, устранили аварии на водопроводе на нескольких городских улицах, но это не оказало влияния на ситуацию в целом. В понедельник для выявления утечки и мониторинга водопроводных сетей была временно прекращена подача воды по районам города. В 18:00 планировалось возобновить ее подачу, но сделать это удалось не везде.

Для обеспечения жителей питьевой и технической водой организовано дежурство автоцистерн. Муниципальный центр социального обслуживания пожилых людей "Гармония" организовал подвоз воды на дом по заявкам жителей старшего возраста.