В Ростовской области в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. В Каменском районе Ростовской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека, еще один пострадал. Об этом в понедельник журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

По информации полицейских, инцидент произошел в 17:20 мск. "Водитель автомобиля LADA Granta, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel Astra. В результате ДТП водитель автомобиля LADA Granta и его пассажир погибли на месте, водитель автомобиля Opel Astra погиб на месте, его пассажир с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в связи с ДТП организована прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.