В Екатеринбурге подросток погиб от удара током

Еще один пострадал

ТАСС, 3 июля. В Екатеринбурге подросток погиб от удара электрическим током, когда залез на трансформаторную будку за мячом, еще один ребенок получил травму. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел вечером 3 июля по улице Советской в Екатеринбурге. По предварительным данным, 15-летний подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим током. Также в результате инцидента пострадал еще один 15-летний подросток, ему оказывается необходимая помощь в больнице.