Омский суд обязал выплатить моральную компенсацию матери погибшего при обрушении казармы

ЧП произошло в 2015 году

ОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Омский областной суд обязал выплатить компенсацию морального вреда женщине, сын которой погиб при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Об этом сообщается на сайте суда.

"Омский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда Омска о взыскании компенсации морального вреда с Министерства обороны РФ. <…> В связи с тем, что Министерство обороны РФ как лицо, осуществляющее правомочия собственника здания, не обеспечило безопасность его эксплуатации и не приняло исчерпывающих мер, предупреждающих причинение вреда жизни и здоровью военнослужащих, судебная коллегия определила решение районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что истец - мать военнослужащего, призванного в 2015 году на военную службу. На следующий день после принятия ее сыном присяги произошло обрушение казармы № 3, в результате чего он погиб. В марте 2023 года исковые требования были удовлетворены частично, однако Министерство обороны РФ обжаловало судебный акт.

"Согласно гражданскому законодательству, в случае причинения вреда гражданину вследствие нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации сооружения, собственник такого сооружения возмещает потерпевшему вред в соответствии с гражданским законодательством", - поясняется в сообщении.

Обрушение казармы в военном городке под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще один умер в Омской областной клинической больнице. 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек. В середине августа 2022 года суд завершил рассмотрение дела и огласил приговор. Виновными признаны девять человек.