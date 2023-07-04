На Сахалине возбудили дело по факту незаконного провоза 25 млн йен

Деньги были обнаружены в ходе осмотра судна, прибывшего из Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту контрабанды валюты. На судне, прибывшем в Южно-Курильск (Сахалинская область) из Ханасаки (Япония), обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 25 млн йен ($170 тыс.). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления.

"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере)", - сказали в управлении. Максимальное наказание по указанному пункту статьи - ограничение свободы на срок до четырех лет.

По данным ФСБ, судно зашло в морской пункт пропуска Южно-Курильска из Ханасаки. В ходе осмотра транспортного средства была обнаружена коробка с незадекларированными деньгами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий валюта была изъята.