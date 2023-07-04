4 июля, 06:53

Следователи начали проверку после видео в мессенджерах с избиением девочки в Бурятии

По предварительным данным, инцидент произошел примерно месяц назад на улице Лебедева в городе Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 4 июля. /ТАСС/. Следственная проверка начата в Бурятии после размещения в социальных сетях видео, на котором подростки избивают девочку. Об этом сообщили журналистам в региональном Следственном управлении СК России.

"На странице одного из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой подростки избивают несовершеннолетнюю девочку, нанося ей удары ногами по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия, причиняющие потерпевшей физические и психические страдания. По данному факту начата доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, события, изображенные на видео, произошли примерно месяц назад на улице Лебедева в городе Улан-Удэ. Установлено, что противоправные действия совершены в отношении 16-летней девочки.

Также проверку по факту проводит прокуратура Республики Бурятия. "Будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики на предмет соблюдения требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в пресс-службе ведомства. 

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РоссияБурятия
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