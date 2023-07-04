В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров

Всего в регионе продолжают действовать 18 возгораний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 7 природных пожаров на площади почти 40 га за прошедшие сутки в Свердловской области. Всего в регионе продолжают действовать 18 возгораний, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области на 4 июля площадь лесного фонда, пройденная огнем, составляет 1,9 тыс. га.

"Ликвидировано 7 лесных пожаров в Свердловской области, это возгорания в Алапаевском, Невьянском и Режевском районах на общей площади 39,6 га. <…> Продолжают действовать 18 возгораний, из них 13 локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в тушении пожаров задействованы 350 человек и более 70 единиц техники.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.