В Югре зафиксировали пять природных пожаров на общей площади более 100 га

В связи с аномальной жарой и прогнозируемой грозовой активностью все службы региона приведены в повышенную готовность

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат пять природных пожаров на общей площади более 100 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"На утро 4 июля в Югре идет тушение пяти природных пожаров на общей площади 104,7 га. Из них - один ландшафтный пожар на площади 90 га и четыре лесных пожара на 14,7 га. В связи с аномальной жарой и прогнозируемой грозовой активностью все службы региона приведены в повышенную готовность", - сказано в сообщении.

Ранее в Югре шло тушение одного лесного пожара на площади 0,8 га в Березовском районе. Ландшафтные возгорания отсутствовали. В регионе объявили штормовое предупреждение с 3 по 5 июля. В эти дни в ряде населенных пунктов региона ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха плюс 33 градуса и выше.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 135 ландшафтных пожаров на площади 22 595,33 га, 244 лесных пожаров на площади 28 307,66 га, 5 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 523,5 га.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, ранее в Кондинском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.