В Петербурге женщина получила травму при падении ветки из-за сильного ветра

Всего для устранения последствий стихии в течение последних суток пожарно-спасательные подразделения выезжали 62 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Женщина пострадала при падении ветки дерева в Санкт-Петербурге во время сильного ветра. Всего для устранения последствий стихии в течение последних суток пожарно-спасательные подразделения выезжали 62 раза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В Петербурге господствует непогода. В течение последних суток пожарно-спасательные подразделения совершили 62 выезда для устранения последствий разгула стихии (55 из них - для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 3 - на устранение угрозы падения элементов кровли, 4 - прочие выезды, связанные с непогодой). При падении ветки дерева пострадала женщина 1951 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что в течение дня синоптики также прогнозируют местами дожди, грозы и порывистый ветер. "Потому просим соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба администрации города отмечала, что желтый уровень погодной опасности сохранится 4 июля до 21:00 мск из-за сильного ветра. По данным начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, погода 4 июля практически не изменится: в течение дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и отдельные ливни. Температура сегодня-завтра составит плюс 20-22 градуса, ветер юго-западный.

"По ветру приходится делать небольшую корректировку, потому что он будет сохраняться еще пару дней, и только в четверг ослабеет. В четверг <...> ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем повысится до 26 градусов", - написал синоптик в своем Telegram-канале.