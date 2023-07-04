В Приморье энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в филиале "Приморские электрические сети" Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК, входит в группу "РусГидро") из-за ливней с грозами и сильным ветром, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни. Об этом сообщила ДРСК.

"В филиале АО "ДРСК" (входит в группу "РусГидро") "Приморские электрические сети" 4 июля с 17:00 введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными явлениями. По информации Приморского управления гидрометеоцентра в южной половине Приморского края 5 и 6 июля пройдут сильные, в отдельных районах очень сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с, что может привести к повреждению линий электропередачи и отключению электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Уточнялось, что из-за нее на реках края ожидаются локальные дождевые паводки, резкие подъемы воды, подтопление пойм.

В филиале установлен режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций в электросетях. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу.