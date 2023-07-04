В КЧР возбудили уголовное дело из-за использования неисправных канатных дорог в Домбае

Как сообщили в СК, в течение последних нескольких лет руководство местной коммерческой организации оказывало платные услуги по перевозке пассажиров на неисправных канатных дорогах, создав опасность жизни и здоровья граждан

ЧЕРКЕССК, 4 июля. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело из-за перевозки туристов на неисправных канатных дорогах на горнолыжном курорте Домбай в течение нескольких лет. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

"Следственным отделом по Карачаевску следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение последних нескольких лет до апреля 2023 года руководство местной коммерческой организации оказывало платные услуги по перевозке пассажиров на неисправных канатных дорогах, расположенных на курорте Домбай, чем создали реальную опасность жизни и здоровья граждан. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и установление причастных к нему лиц.

Кроме того, как сообщили ТАСС в прокуратуре республики, проведена проверка исполнения законодательства о предоставлении туристических услуг в поселке Домбай, в результате которой установлено, что 12 февраля 2023 года вследствие отключения электроэнергии, а также сбоя двигателя и поломки обводных подшипников произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги на территории Домбая, эксплуатируемой ООО "Русская Поляна". Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула, в результате чего получила травмы и была доставлена в районную больницу. "В ходе проверки (по результатам которой было возбуждено уголовное дело - прим. ТАСС) были выявлены нарушения законодательства, регламентирующие порядок эксплуатации пассажирских канатных дорог, не позволяющие обеспечить соблюдение требований безопасности и создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. <…> Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города Карачаевска", - сообщили в прокуратуре также отметив, что в Карачаевский городской суд надзорным органом направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО "Русская Поляна".