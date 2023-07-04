Во Франции временно выпущенного из тюрьмы задержали по подозрению в двух убийствах

Мужчину выпустили для получения административных документов, но после этого скрылся

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Полиция задержала заключенного, который мог совершить два убийства после того, как был временно выпущен из тюрьмы для получения административных документов. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

"Осужденный, который мог на свободе совершить два убийства, задержан", - написал Дарманен. Он поблагодарил полицейских и жандармов, участвовавших в задержании.

Как указывает BFMTV, полиция разыскивала 42-летнего уроженца Реюньона (заморская территория Франции в Индийском океане), осужденного на 12 лет за покушение на убийство и на 3 года за разбой. 20 июня мужчина "был выпущен из тюрьмы в коммуне Аржантан (регион Нормандия, северо-запад страны) для получения административных документов", но после этого скрылся.

По данным телеканала, беглого заключенного искали в районе города Анже (регион Пеи-де-ла-Луар, запад Франции). 22 июня в этой коммуне было совершено убийство 40-летней женщины. Известно, что разыскивавшийся злоумышленник отбыл наказание в тюрьме вместе с ее мужем. Еще одной жертвой беглого заключенного мог стать 72-летний муниципальный советник, сообщает телеканал.