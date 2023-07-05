В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Волгоградские врачи спасли 13-летнего подростка, которого укусил ядовитый паук-каракурта. Ребенок, попавший в реанимацию Центра острых отравлений больницы №25 в Волгограде, переведен в детское отделение и продолжает терапию, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Мальчик помогал бабушке в огороде, и в левое колено его укусил паук черного цвета. Уже через 15-20 минут у ребенка появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди. Сначала подросток был доставлен в Волжскую детскую больницу, <…> далее переведен в Центр острых отравлений <…>, госпитализирован в реанимационное отделение. <…> Переведен в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия", - говорится в сообщении.

Благодаря проведенной терапии врачи констатировали положительную динамику в состоянии ребенка, состояние оценивается как средней степени тяжести, уточнили в комитете.

Случаи укусов пауков в Волгоградской области участились в последнее десятилетие. Пик приходится на июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Именно в этот период происходит миграция и размножение пауков, пояснили в облздраве.

О пауках и клинической картине

Пауки продуцируют высокоспециализированные белковые нейротоксины, латротоксины. По данным специалистов Центра острых отравлений, хотя признаки отравления после укуса весьма многообразны, клиническая картина заболевания очень характерна. Она, как правило, начинается вдруг и чрезвычайно остро у здорового до того человека. Клиническая картина, в частности, характеризуется резкой слабостью, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться, сильным возбуждением, затрудненным дыханием, судорогами, рвотой, высокой температурой.

Заболевание длится от трех до десяти дней, после выписки из стационара больные вследствие резкой слабости в течение 5-15 дней остаются неработоспособными. Смертельные исходы после укусов каракурта все же бывают, но крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медпомощи.

Каракурт, или степной паук, - вид пауков из рода черных вдов. Каракурт имеет среднюю величину: самка - 10-20 мм, самец - 4-7 мм. Тело черное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи приобретают черный цвет без пятен, с характерным блеском.