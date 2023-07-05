В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась на 10 тыс. га за сутки

В тушении задействовали 198 человек, 7 единиц техники, 9 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Хабаровском крае составляет более 30,8 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона. Накануне площадь лесных пожаров составляла 20,8 тыс. га.

"На территории Хабаровского края зарегистрирован 31 пожар на общей площади 30 854 га", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае установилась сухая погода с высокими температурами, что осложнило ситуацию с лесными пожарами. По информации Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС), в крае, как и в ряде других дальневосточных регионов, на этой неделе стоит аномальная жара с температурами воздуха выше нормы на 6-11 градусов. Такие погодные условия повышают вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях.

В Хабаровском крае в основном сейчас горит север - это Охотский и Аяно-Майский районы. Пожары возникли из-за гроз в труднодоступных местностях в десятках и сотнях километрах от населенных пунктов, уточнили ТАСС в министерстве. Регистрируются также возгорания в Тугуро-Чумиканском районе и в районе имени Полины Осипенко.

К борьбе с огнем привлечены 198 человек, задействованы 7 единиц техники, 9 воздушных судов.

Пять пожаров были ликвидированы за сутки на площади 369 га. Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло уже 367 пожаров на общей площади порядка 210,5 тыс. га. В регионе введен режим ЧС.