5 июля, 01:26

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ТАСС, 5 июля. Кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади 300 кв. м в Екатеринбурге. Проводится эвакуация жителей, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС в среду.

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 кв. м. В данный момент проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. 

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