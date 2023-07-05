Экс-главу СИЗО Южно-Сахалинска оштрафовали за передачу взятки

Сумма штрафа составила 1 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего руководителя следственного изолятора (СИЗО-1) Южно-Сахалинска по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве и приговорил его к штрафу в размере 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок два года", - сказали в управлении.

По информации ФСБ, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере). Во время судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что один южносахалинец хотел устроить для своего знакомого, отбывающего наказание в колонии Южно-Сахалинска, выход на свободу раньше положенного срока, а также предоставление ему в ускоренном порядке свидания, передачи продуктов питания и личных вещей. Для этого он обратился к знакомому начальнику СИЗО и попросил его через руководителя колонии решить вопрос за вознаграждение. Тот согласился. Начальник СИЗО передал одному из руководителей исправительной колонии № 1 взятку в размере 50 тыс. рублей.

"Противоправные деяния вышеуказанного должностного лица пресечены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в марте 2023 года. Результаты оперативно-разыскной деятельности территориального органа безопасности послужили основанием его исключения из федерального кадрового резерва ФСИН России и увольнения", - сообщили журналистам в управлении ФСБ.