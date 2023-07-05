Суд взыскал с экс-министра Хакасии и его бывшего первого зама более 900 тыс. рублей

Речь идет об ущербе за незаконное использование санавиации

ТАСС, 5 июля. Абаканский городской суд взыскал с экс-министра здравоохранения Хакасии и его бывшего первого зама ущерб в размере более 900 тысяч рублей за незаконное использование санавиацией. Об этом сообщила в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Абаканский городской суд Республики Хакасии рассмотрел исковое заявление Абаканской транспортной прокуратуры о взыскании в солидарном порядке с экс-министра здравоохранения Республики Хакасия и его бывшего первого заместителя ущерба, причиненного в результате совершенных ими преступлений. <…> Основанием для предъявления искового заявления послужил вступивший в законную силу приговор Абаканского городского суда Республики Хакасии, которым указанные должностные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), выразившихся в превышении должностных полномочий при организации перевозки граждан с применением санитарной авиации, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Здравоохранение", на общую сумму более 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В декабре 2019 года чиновники приняли решение об использовании санитарной авиации для доставки в Абакан двух своих коллег, попавших в ДТП в Кемеровской области. В ДТП на территории Кузбасса в декабре 2019 года попал министр сельского хозяйства республики Сергей Труфанов и сотрудник этого же министерства, они были доставлены санитарной авиацией в Абакан. В конце 2021 года экс-министр был приговорен к трем годам лишения свободы условно, его первый заместитель получил два года условно и запрет на 1,5 года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления с административно-хозяйственными и организационно-распределительными функциями.