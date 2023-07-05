В Валуйках Белгородской области обстрелы ВСУ повредили два дома и пять автомобилей

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Частные дома и автомобили получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, глава администрации Валуйского горокруга Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход.