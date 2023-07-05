5 июля, 04:55
Военная операция на Украине

В Валуйках Белгородской области обстрелы ВСУ повредили два дома и пять автомобилей

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Частные дома и автомобили получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, глава администрации Валуйского горокруга Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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