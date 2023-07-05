В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дождей и угрозы паводка

Пресс-служба правительства региона сообщила, что дождь уже привел к локальным подтоплениям, продолжается откачивание воды с пониженных участков местности

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за продолжительных дождей и угрозы подтоплений. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с ухудшением погодных условий на территориях западных, южных и верхнеленских районов Иркутской области в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики, в регионе вводится режим повышенной готовности с 5 по 7 июля 2023 года. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

Пока уровни воды в реках ниже критических. Ожидается повышение уровней в реках Южного Прибайкалья. Администрация города Байкальска в своих аккаунтах в социальных сетях в среду сообщила, что в зону возможного подтопления попадает турбаза и 216 домов в семи населенных пунктах Слюдянского района. Заблаговременно в поселения, подверженные угрозе паводка, передислоцирована аэромобильная группировка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Указом губернатора министерству жилищной политики и энергетики поручено обеспечить нормативный запас топлива для бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, привести в готовность силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Министерство транспорта и дорожного хозяйства должно обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной ситуации.

Дождь уже привел к локальным подтоплениям в Иркутске. В городе откачивают воду с пониженных участков местности. Об этом сообщила пресс-служба иркутской мэрии.

Ранее синоптики региона предупредили о сильных дождях 5-6 июля, порывах ветра до 15-20 м/с.