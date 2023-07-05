5 июля, 06:52

В ЯНАО осудили экс-директора госучреждения за присвоение 34 млн рублей

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что суд приговорил ее к одному году условно и штрафу в размере 500 тыс. рублей

ТАСС, 5 июля. Суд назначил один год условного лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей директору государственного учреждения "Центр олимпийской подготовки" в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по делу о присвоении денег в особо крупном размере. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что сумма присвоенных денежных средств составила около 34 млн рублей. "Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей, а также с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, в 2020 году подсудимая, используя свое служебное положение, издала приказ о своем премировании из сэкономленных средств учреждения. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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