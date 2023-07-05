NBC: завлекавшая девушек в секту NXIVM актриса Эллисон Мэк досрочно вышла на свободу

Она находилась в федеральной тюрьме Калифорнии два года

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американская актриса Эллисон Мэк, признавшая вину в вербовке женщин в секту NXIVM, досрочно вышла на свободу. Об этом в среду сообщил телеканал NBC News.

Мэк была освобождена из федеральной тюрьмы Калифорнии спустя два года после ареста. В 2019 году актриса признала себя виновной в привлечении женщин в NXIVM, где они подвергались сексуальной эксплуатации. Ей грозило от 14 до 17 лет тюремного заключения, однако в 2021 году она была приговорена всего к трем годам лишения свободы из-за ее сотрудничества со следствием.

Эллисон Мэк наиболее известна по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля" (2001-2011 годы).

Секта NXIVM была создана в конце 1990-х годов Китом Ранье как компания, которая предлагала обучение с целью личного и профессионального роста. По данным следствия, некоторых из вступивших в организацию девушек Ранье заключал в сексуальное рабство, требуя от них принести клятву на верность, предоставить фотографии сексуального характера и компрометирующие сведения на случай, если они решат выйти из организации. В числе жертв основателя NXIVM были несовершеннолетние.