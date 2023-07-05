Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области признали вину

Оба подсудимых попросили более мягкого приговора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Диверсанты Юрий Доманчук и Виталий Скакун, обвиняемые по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, раскаялись и полностью признали вину, передает корреспондент ТАСС в среду из Южного окружного военного суда.

В судебном заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово. Доманчук заявил, что в полном объеме признает вину в инкриминируемом деянии и искренне раскаивается. Скакун в короткой речи подтвердил, что признает свою вину, полностью раскаивается в содеянном и соболезнует родственникам погибшего. Оба подсудимых попросили более мягкого приговора.

В ходе заседания в среду судья сообщил, что приговор будет оглашен 6 июля в 10:00 мск.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить для диверсантов Доманчука и Скакуна пожизненное заключение.

Покушение на Булюка было совершено в Скадовске 12 декабря 2022 года. При взрыве автомобиля Булюк получил осколочные ранения, водитель погиб. Диверсантов задержали в тот же день.

По данным обвинения, Скакун и Доманчук на территории Скадовска в составе ОПГ с Павлом Савицким, незаконно приобрели взрывчатку МОН-50, а также пистолеты Макарова. Как сообщал представитель экстренных служб Херсонской области, операцией руководил подполковник Службы безопасности Украины Савицкий, диверсанты готовили теракт несколько месяцев. Доманчук по указанию Савицкого передал Скакуну мину, которую тот установил у дома замгубернатора. 12 декабря Скакун и Доманчук вели наблюдение за Булюком, когда он вышел из дома и направился к машине, а Скакун привел взрывчатку в действие. Дело в отношении Савицкого выделено в отдельное производство, его местонахождение не установлено.