5 июля, 16:12,
обновлено 5 июля, 16:54
Беспорядки во Франции

Во Франции во время беспорядков задержали 4 тыс. человек

REUTERS/ Juan Medina
© REUTERS/ Juan Medina

Из них 10% были иностранными гражданами

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Полицейские и жандармы задержали в ходе беспорядков во Франции 4 тыс. человек, из которых 10% не имели французского гражданства. Об этом сообщил в среду глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента.

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"В ходе беспорядков задержано 4 тыс. человек, средний возраст которых составил 17 лет, - сказал Дарманен. - Около 10% не имеют французского гражданства, 60% ранее не были известны полиции".

По его словам, возрастной диапазон задержанных составил от 11 до 59 лет, а средний возраст 17-18 лет. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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