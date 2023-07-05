ABC: обнаруженный в Белом доме белый порошок оказался кокаином

Вещество нашли в западном крыле, где также расположены Овальный кабинет и офисы высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Экспертиза подтвердила, что белый порошок, который ранее был обнаружен в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны, является кокаином, сообщил в среду телеканал ABC News со ссылкой на представителя Секретной службы США.

По его сведениям, наркотик был обнаружен в западном крыле Белого дома, где также расположены Овальный кабинет, офисы высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена и обслуживающего персонала, в ходе обычной проверки.

Телеканал указывает, что, как правило, по выходным в этой части Белого дома проводятся туры для гостей, однако в Секретной службе не стали раскрывать информацию о том, проходили ли подобные мероприятия в прошедшие выходные. "Есть детали, имеющие отношение к расследованию, которые мы бы не хотели раскрывать", - приводит ABC News слова представителя ведомства.

Отмечается, что во время обнаружения наркотического вещества Байдена и членов его семьи в Белом доме не было, они находились в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), где располагается загородная резиденция главы американской администрации.