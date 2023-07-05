В Подмосковье двое подростков пострадали при падении кабинки на аттракционе в парке

В результате происшествия две 15-летние девушки получили травмы различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кабинка аттракциона "Веселая волна" упала в городском парке в подмосковном Орехово-Зуеве, пострадали две 15-летние девушки. Об этом в среду сообщили в прокуратуре Московской области.

"Предварительно установлено, что 5 июля 2023 года в городском парке на детском аттракционе "Веселая волна" произошло падение одной из кабинок. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках надзорных мероприятий Орехово-Зуевская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов.

Со своей стороны в ГСУ СК области добавили, что возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и обстоятельств произошедшего. Кроме того, осуществляется осмотр, проводятся допросы, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.