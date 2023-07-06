В Ульяновске возбудили дело об оскорблении чувств верующих после осквернения Корана

По данным следствия, подозреваемый растоптал Коран, облил алкогольным напитком и выбросил его в реку

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после осквернения Корана в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.

"Следственными органами СК России по Ульяновской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России установлен и задержан 28-летний гражданин иностранного государства, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 1 июля подозреваемый, находясь на пешеходном мосту через реку Свиягу в Ульяновске, растоптал Коран, облил алкогольным напитком и выбросил его в реку. При этом мужчина фиксировал свои действия на видео, которое выложил в интернете в публичном доступе.

Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого.

В среду губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале о задержании иностранного гражданина после появления в интернете видео с кощунственными действиями в отношении Корана. В четверг в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области сообщили ТАСС, что задержанным оказался уроженец Арабской Республики Египет 1995 года рождения, проживающий в Ульяновске.