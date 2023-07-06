СМИ: местоблюстителя Патриарха Грузии могли отравить

По данным телеканала Rustavi 2, имеется "неопровержимая информация", что по результатам проведенных исследований, в организме владыки найдено "не одно подозрительное вещество"

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Владыка Шио (Муджири), который является местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, возможно, был отравлен. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

Он утверждает, что последний месяц владыка плохо себя чувствовал, особенно тяжелым было его состояние неделю назад. По данным Rustavi 2, имеется "неопровержимая информация", что по результатам проведенных исследований, в организме владыки найдено "не одно подозрительное вещество". В патриархии подозревают, что местоблюстителя Патриарха "поэтапно отравляли".

В патриархии эту информацию, как сообщается, официально не подтвердили и не опровергли. Грузинский оппозиционный канал "Мтавари архи" сообщает, что владыка Шио изначально обратился за помощью к врачам, которые обследовали его. Где сейчас находится священнослужитель, неизвестно. МВД официальных комментариев не распространяло.

Священный Синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио (Элизбара Муджири) местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. В последнее время он проводит литургии вместо Илии Второго, который в силу возраста редко появляется на публике.