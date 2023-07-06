В Волгограде задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что проводится проверка

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде приезжего из другого региона, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Сегодня ночью неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы управления МВД России по Волгограду, им оказался 29-летний приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Санкция статьи предполагает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев, добавили в пресс-службе ведомства.