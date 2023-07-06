6 июля, 09:29,
обновлено 6 июля, 09:33
Военная операция на Украине

В Горловке при обстреле ВСУ погибла местная жительница

Пострадали еще два человека

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Одна из трех раненных во время обстрела Горловки со стороны ВСУ умерла. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

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"К сожалению, раненная обстрелом ВФУ горловчанка погибла. Вечная память", - написал он.

Ранее Приходько сообщал о трех раненых во время обстрелов ВСУ в четверг мирных жителях.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с утра четверга по Горловке было выпущено 52 снаряда из артиллерии разного калибра. 

Теги:
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