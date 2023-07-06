В Приангарье паводок повредил шесть участков межмуниципальных дорог

На пяти из них ограничено движение транспорта

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Шесть участков межмуниципальных дорог повреждены в Иркутской области в результате паводка, пять из них полностью или частично закрыты для проезда. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области из-за проливных дождей повреждены шесть участков автомобильных дорог межмуниципального значения. На пяти из них ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Дороги повреждены в Тулунском, Черемховском, Бодайбинском районах. По некоторым подтопленным участкам может проезжать только грузовой транспорт, некоторые полностью закрыты для движения.

В Нижнеудинском районе из-за повышения воды в реке Уде приостановлена работа паромной переправы у села Казачья Бадарановка, где проживают около 40 человек. Во время наводнения в 2019 году переправа была серьезно повреждена, теперь рядом с ней строят железобетонный мост. Для строителей установлен временный металлический мост, по которому до открытия паромной переправы смогут проезжать машины экстренных служб.

Восстановительные работы на размытых дорогах начнутся, как только позволит погода.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, из-за ливней выросли уровни воды в реках. В регионе введен режим повышенной готовности, в городе Байкальске - режим ЧС. В разных районах подтоплено более 50 участков, шесть домов. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся 7-8 июля, а 9-11 июля в ряде районов области вновь ожидаются ливни.