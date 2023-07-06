Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова оставили в СИЗО по делу о взятке

По этому делу проходит также предприниматель Андрей Лазутин, ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу защиты совладельца ликеро-водочных заводов "Русский север" и "Родник и К" Александра Беспалова, который обвиняется в даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 16 июня в отношении Беспалова А. С., который обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в пресс-службе.

По этому делу проходит также предприниматель Андрей Лазутин. Ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он признал вину и оформил явку с повинной.

В Едином государственном реестре юридических лиц Беспалов указан как учредитель компаний "Стандарт качества", "Русский север", "Родник и К". По данным нескольких СМИ, ликеро-водочные заводы "Русский север" и "Родник и К" были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании ВС Украины с целью ведения террористической деятельности в России.