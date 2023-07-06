В ДТП на территории школы в Лондоне погибла девочка

По данным газеты Daily Mail, в результате инцидента пострадали 16 человек, 10 из которых госпитализировали

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Восьмилетняя ученица частной школы, расположенной на юго-западе Лондона в районе Уимблдон, погибла в четверг после того, как автомобиль Land Rover врезался в здание учебного заведения. Об этом сообщила старший суперинтендант полиции Клэр Келланд.

"Это трагическая новость, и мы мысленно находимся вместе с семьей погибшей девочки и ее друзьями, всеми, кого это коснулось. Мы находимся на месте и продолжаем наше расследование, чтобы узнать все обстоятельства инцидента. Вовлеченная [в ДТП] водитель автомобиля, женщина в возрасте около 40 лет, была арестована по подозрению в причинении смерти вследствие опасного вождения", - сообщила Келланд.

Как сообщила газета Daily Mail, в результате инцидента пострадали 16 человек, 10 из которых были доставлены в больницу. По информации издания, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

На распространенных в интернете фото виден внедорожник, который стоит, уткнувшись капотом в здание школы, а рядом стоит накрытый скатертью стол с едой и напитками. По словам очевидцев, машина, внезапно ускорившись, пересекла весь внутренний двор учебного заведения, в котором ученики и учителя устроили пикник по случаю последнего дня занятий. Как пишет Daily Mail, самым младшим ученикам на пикнике было четыре года.

По данным таблоида, ДТП произошло в частной школе для девочек, обучение в которой стоит около £16 тыс. ($20 тыс.) в год. Школа находится всего в миле (1,6 км) от Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на территории которого сейчас проходит Уимблдонский турнир по теннису.

По версии газеты, водителю за рулем стало плохо. Официально никакие гипотезы по поводу произошедшего пока не оглашались. Однако столичная полиция уже заявила, что версия теракта не рассматривается.