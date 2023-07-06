СМИ: во Франции обвиняемых в поджоге мэрии случайно отпустили на свободу

По данным радио France Bleu, это произошло из-за того, что на вступительной части обвинительного акта следственного судьи отсутствовала подпись

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Суд во Франции снял обвинения с девяти человек, обвиняемых в поджоге мэрии коммуны Монс-ан-Барёль, однако это произошло из-за процедурной ошибки. Об этом сообщает в четверг радио France Bleu.

Поджог здания мэрии и двух соседних помещений произошел еще в ночь с 28 на 29 июня. В течение нескольких дней были найдены девять подозреваемых в участии в поджоге. Пять из них были заключены под стражу, четверо оставлены на свободе под судебным контролем. Однако в четверг суд аннулировал их обвинения и все содержавшиеся под стражей были отпущены на свободу.

Речь идет о технической ошибке: на вступительной части обвинительного акта следственного судьи отсутствовала подпись. Поскольку без подписи обвинительные заключения, как и временные меры в отношении подозреваемых считаются недействительными, прокуратуре пришлось запрашивать отмену перечисленных в документе и всех последующих действий. В прокуратуре пообещали исправить ошибки и взять под стражу всех обвиняемых на законных основаниях.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, взят под стражу.