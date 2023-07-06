СК и прокуратура начали проверки после вынужденной посадки самолета в Кировской области

В результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 6 июля. Следственные органы начали проверку после вынужденной посадки легкомоторного самолета Ан-2 ФБУ "Авиалесоохрана" у деревни Чуваши Кировской области, сообщили в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка в связи с вынужденной посадкой легкомоторного самолета в деревне Чуваши Кировской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Ан-2 совершил вынужденную посадку около 17:00 мск вблизи деревни Чуваши Кировской области. В результате самолет получил технические повреждения, пассажиры и пилот живы. На место происшествия выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Проверку также начала Кировская транспортная прокуратура. По данным ведомства, пострадавших нет.