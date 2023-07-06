Полиция Словакии возбудила уголовное дело за портрет Сталина на съезде Компартии

"Демонстрация портретов высших представителей режимов Чехословакии и СССР" якобы "соответствует составу преступления", считают в НКО Post Bellum SK

БРАТИСЛАВА, 6 июля. /ТАСС/. Полиция Словакии возбудила уголовное дело и приступила к расследованию по заявлению словацкой некоммерческой организации (НКО) Post Bellum SK, потребовавшей около месяца назад привлечь к ответственности Коммунистическую партию Словакии за публичную демонстрацию на ее Х съезде портрета Иосифа Сталина и других лидеров стран бывшего социалистического лагеря. Об этом сообщило в четверг информационное агентство TASR со ссылкой на представителя полиции Денису Бардыову.

"В настоящее время следователь проводит необходимые процессуальные действия, ведущие к подробному выяснению обстоятельств дела", - сказала Бардыова. Уголовное дело, по ее словам, заведено по статье о поддержке и пропаганде групп, деятельность которых направлена на подавление основных прав и свобод.

Компартия, как утверждает НКО, в ходе своего съезда, состоявшегося 20 мая в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), за столом президиума разместила транспаранты с портретами, среди которых были, в частности, изображения Сталина и главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. "Демонстрация портретов высших представителей преступных режимов Чехословакии и СССР, а также их [дальнейшее] распространение [на фотодокументации съезда] в социальных сетях и СМИ соответствует составу [уголовного] преступления", - полагают в организации.