На долю Якутии, Хабаровского края и Колымы пришлось 94% площади всех лесных пожаров России

К тушению возгораний в трех регионах привлекли 743 человека

ТАСС, 6 июля. Лесные пожары в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области достигли 94% от площади всех лесных пожаров в России, в основном горят удаленные от населенных пунктов леса. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Хабаровске и Магадане непростая во многом из-за грозовой активности и жаркой погоды. Основные площади пожаров расположены на удаленных территориях. В этих условиях важно не допустить роста возгораний со стороны неосторожных действий населения. Мы подходим к пику летнего сезона, в ряде регионов есть температурные аномалии, и контроль за ситуацией напрямую связан с привлечением максимальных сил на предупреждение, своевременное выявление и ликвидацию огня в первые сутки", - сказал руководитель Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

Пожары в этих регионах тушат 743 лесных пожарных Авиалесоохраны, местных и региональных лесопожарных частей, идет наращивание сил. Так, в Якутию уже направили 208 человек, в Хабаровский край - 149, в Магаданскую область - 386. Для тушения пожаров в удаленных лесах Якутии проводятся взрывные работы, в Магаданской области работает самолет-зондировщик, искусственно вызывающий осадки.

При этом Рослесхоз поддержал предложение глав Якутии, Хабаровского края и Магаданской области по введению межрегионального режима чрезвычайной ситуации. Также в связи с погодными условиями ведомство рекомендовало ввести режим ЧС властям Камчатского края и Свердловской области.