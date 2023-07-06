На севере Москвы ликвидировали открытое горение в здании с творческими студиями

По данным экстренных служб, пострадали трое, девять человек спасены

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании с творческими студиями на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 19:45 открытое горение ликвидировано", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на 3-й улице Ямского поля горело четырехэтажное здание, в котором расположены театральная и танцевальная студии. Очаг пожара находился на втором этаже. По данным МЧС, пострадали два человека, семеро спасены. По данным экстренных служб, пострадали трое, девять человек спасены.