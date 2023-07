В Вашингтоне на митинге в поддержку Ассанжа полиция арестовала основателя Ben & Jerry’s

Беннетт Коэн ранее блокировал вход в здание Министерства юстиции, сообщили в американском женском антивоенном движении CodePink

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Полиция арестовала американского бизнесмена и учредителя компании по производству мороженого Ben & Jerry's Беннетта Коэна у здания Минюста во время митинга в Вашингтоне, участники которого требовали прекратить преследование основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского женского антивоенного движения CodePink.

"Коэн и основатель CodePink Джоди Эванс были арестованы за то, что они блокировали вход в здание Министерства юстиции. Коэн и Эванс приехали в Вашингтон, чтобы выступить против преследования правительством США Ассанжа, которому было предъявлено 18 обвинений за публикации материалов <...>, в которых раскрывались военные преступления, пытки и гибель мирных жителей, совершенные правительством США", - отмечается в документе.

"Это возмутительно. Джулиан Ассанж отвергает применение насилия. Все считают его невиновным. И все же, так или иначе, он был заключен в одиночную камеру на четыре года. Это пытка. Он раскрыл правду, и за это он страдает, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы помочь ему, и помочь спасти демократию, которая основана на свободе прессы. Мне кажется, что сейчас, если ничего не изменить и если мы не изменим ситуацию, свобода прессы исчезнет", - подчеркнул Коэн во время митинга.

Как сообщили в CodePink, Коэн и Эванс запросили разрешение войти в здание Минюста, чтобы обсудить "нападки [властей США] на свободу прессы". "Охранники отказали им в этом. Они продолжали мирно сидеть у входа, пока их не арестовала столичная полиция", - отмечается в заявлении.

Ассанжа взяли под стражу и поместили в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее супруга Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

51-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pa s, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.